Суд ЕС: Польша нарушила нормы Евросоюза, начав масштабную вырубку в Беловежской пуще

Брюссель, 17 апреля. Польша нарушила законы Европейского союза, начав крупномасштабную вырубку леса не территории Беловежской пущи. Об этом заявили во вторник в Европейском суде юстиции.

Отмечается, что это решение Варшавы представляет угрозу для многих разновидностей птиц и насекомых. При этом в суде подчеркнули, что вырубка леса грозит исчезновением части объекта всемирного наследия.

Напомним, через Беловежскую пущу проходит граница между Белоруссией и Польшей. Она является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На территории Польши расположен парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Варшава заявила, что проведет санитарную вырубку леса. В 2017 году суд Евросоюза в предварительном порядке запретил Польше вырубку после иска Еврокомиссии.