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Суд ЕС: Польша нарушила нормы Евросоюза, начав масштабную вырубку в Беловежской пуще
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    Суд ЕС: Польша нарушила нормы Евросоюза, начав масштабную вырубку в Беловежской пуще

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    Суд ЕС: Польша нарушила нормы Евросоюза, начав масштабную вырубку в Беловежской пуще

    Брюссель, 17 апреля. Польша нарушила законы Европейского союза, начав крупномасштабную вырубку леса не территории Беловежской пущи. Об этом заявили во вторник в Европейском суде юстиции.

    Отмечается, что это решение Варшавы представляет угрозу для многих разновидностей птиц и насекомых. При этом в суде подчеркнули, что вырубка леса грозит исчезновением части объекта всемирного наследия.

    Напомним, через Беловежскую пущу проходит граница между Белоруссией и Польшей. Она является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На территории Польши расположен парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ранее Варшава заявила, что проведет санитарную вырубку леса. В 2017 году суд Евросоюза в предварительном порядке запретил Польше вырубку после иска Еврокомиссии.

    Суд ЕС: Польша нарушила нормы Евросоюза, начав масштабную вырубку в Беловежской пуще

    Автор: Анна Иванова
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