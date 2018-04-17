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Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram
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    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

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    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Москва, 17 апреля. Роскомнадзор во вторник направил магазинам приложений App Store и Google Play запросы об удалении мессенджера Telegram.

    «Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Напомним, на прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России в целях противодействия террористической деятельности.

    Как говорилось в исковом заявлении, оно было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации». Согласно российскому законодательству, компания Telegram должна была предоставить ФСБ ключи шифрования, однако не сделала этого.

    Автор: Василий Котов
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