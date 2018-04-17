Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

Москва, 17 апреля. Роскомнадзор во вторник направил магазинам приложений App Store и Google Play запросы об удалении мессенджера Telegram.

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений Telegram из магазинов приложений данных компаний», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, на прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России в целях противодействия террористической деятельности.

Как говорилось в исковом заявлении, оно было подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации». Согласно российскому законодательству, компания Telegram должна была предоставить ФСБ ключи шифрования, однако не сделала этого.