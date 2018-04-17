Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании

Москва, 17 апреля. Глава ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1 при задержании в Ростовской области подорвал взрывное устройство и погиб. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Согласно приведенной информации, ячейка сторонников ИГ планировала террористические акты в Ростовской области с применением самодельных взрывных устройств и оружия. В сообщении отмечается, что главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление при проведении оперативно-боевого мероприятия. Он привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил несовместимые с жизнью ранения. На месте случившегося были найдены инструкции по изготовлению СВУ, ручные гранаты и автомат АК-74.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, несколько дней назад глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в текущем году сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 12 террористических ячеек, нейтрализовав 15 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.