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Происшествия
Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей резонансные теракты в Ростовской области
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    Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании

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    Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании

    Москва, 17 апреля. Глава ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1 при задержании в Ростовской области подорвал взрывное устройство и погиб. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

    Согласно приведенной информации, ячейка сторонников ИГ планировала террористические акты в Ростовской области с применением самодельных взрывных устройств и оружия. В сообщении отмечается, что главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление при проведении оперативно-боевого мероприятия. Он привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил несовместимые с жизнью ранения. На месте случившегося были найдены инструкции по изготовлению СВУ, ручные гранаты и автомат АК-74.

    Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

    Напомним, несколько дней назад глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в текущем году сотрудники спецслужбы пресекли деятельность 12 террористических ячеек, нейтрализовав 15 боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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