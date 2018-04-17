Украина подозревает всех судей КС РФ в нарушении своей целостности

Москва, 17 апреля. Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян сообщил, что Украина подозревает всех судей Конституционного суда Российской Федерации в нарушении целостности государства после воссоединения Крыма с Россией.

Об этом сообщил Саак Карапетян на совместном заседании комитетов Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности.

«Накануне Украина прислала запрос (об оказании правовой помощи) в отношении судей Конституционного суда РФ, всех судей, которых подозревает в нарушении целостности государства (по Крыму)», — заявил Карапетян.

Заместитель генерального прокурора сообщил, что запросы об оказании помощи в отношении лиц из ближнего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича и высших должностных лиц министерства обороны России поступали и раньше. Карапетян отметил, что международно-правое сотрудничество с Украиной продолжается, но объем работы уменьшился.

«И каждый вопрос — выдачи, оказания правовой помощи — мы рассматриваем отдельно», — подчеркнул Карапетян.

Напомним, после проведенного референдума, который прошел в марте 2014 года, Крым стал частью России. По результатам голосования более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией.