Пора домой: российским студентам в Британии предложили доучиваться в МГИМО
Москва, 17 апреля. Российских студентов, обучающихся в других странах, будут возвращать на родину. Проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» был запущен Россотрудничеством.
По информации газеты «КоммерсантЪ», главным образом речь идет о студентах, которые обучаются в Великобритании.
Инициаторы проекта убеждены, что существенное число учащихся хочет вернуться на родину «по политическим соображениям», и им необходимо помочь.
«Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — отметила в ходе презентации проекта Россотрудничества модератор Оксана Буряк.
Отмечается, что российским студентам предложат доучиваться в МГИМО МИД России — вуз уже готов принять несколько сотен студентов.
Напомним, согласно официальным подсчетам за минувший год, в иностранных вузах обучаются около 60 тысяч студентов из России.