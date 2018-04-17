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Эксперты назвали продукты, стимулирующие работу мозга
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    Эксперты назвали продукты, стимулирующие работу мозга

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    Эксперты назвали продукты, стимулирующие работу мозга

    Нью-Йорк, 17 апреля. Среди продуктов, жизненно необходимых для полноценной работы человеческого мозга, ученые из различных стран выделяют брокколи и яблоки — овощи и фрукты обязательно должны быть в рационе человека, занимающегося интенсивной умственной деятельностью.

    Важными веществами, которые необходимы мозгу для эффективной деятельности, полны также спаржевая капуста и яблоки — первая является источником большого количества необходимого для синтеза белков в организме витамина К, а вторые позволяют защищать мозг от окислительного стресса, способного ударить по человеческой памяти и в целом ухудшающего когнитивные функции мозга.

    Как отмечает Planet Today, среди важных для здоровья мозга продуктов ученые называют также какао-бобы, из которых делают шоколад, и жирную морскую рыбу, которая дает организму кислоты омега-3. Витамины, которых в рыбе не хватают, можно получить из орехов.

    Эксперты назвали продукты, стимулирующие работу мозга

    Автор: Валентин Меликов
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