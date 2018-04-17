Эксперты назвали продукты, стимулирующие работу мозга

Нью-Йорк, 17 апреля. Среди продуктов, жизненно необходимых для полноценной работы человеческого мозга, ученые из различных стран выделяют брокколи и яблоки — овощи и фрукты обязательно должны быть в рационе человека, занимающегося интенсивной умственной деятельностью.

Важными веществами, которые необходимы мозгу для эффективной деятельности, полны также спаржевая капуста и яблоки — первая является источником большого количества необходимого для синтеза белков в организме витамина К, а вторые позволяют защищать мозг от окислительного стресса, способного ударить по человеческой памяти и в целом ухудшающего когнитивные функции мозга.

Как отмечает Planet Today, среди важных для здоровья мозга продуктов ученые называют также какао-бобы, из которых делают шоколад, и жирную морскую рыбу, которая дает организму кислоты омега-3. Витамины, которых в рыбе не хватают, можно получить из орехов.