Сирия новости 17 апреля 12.30: ВКС РФ уничтожили группу террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, жители Ракки требуют выхода проамериканских сил из региона

Сирия, 17 апреля. ВКС РФ ликвидировали нескольких террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, жители Ракки вышли на митинг против присутствия в регионе проамериканских сил, в Думе взорвалось два заминированных автомобиля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА на юге Дамаска, несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хомсе.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства», пишет военный источник в сети Telegram (@NRVR11). Ранее сообщалось, что подкрепления правительственных войск САР и союзных сил прибыли в районы Аль-Кадам, Ат-Тадамун и Хаджар Аль-Асвад.

В городе Дума разорвались два СВУ, заложенные в автомобилях. О взрывах пишет местный Telegram-канал (@NRVR11). В результате происшествий никто не пострадал.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс не прекращаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Военный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что САА ведет минометный обстрел опорных пунктов боевиков недалеко от населенного пункта Зафарана. Также автор публикации пишет о стычках между правительственными войсками САР и группировкой «Джебхат аш-Шаркия» в районе поселения Аль-Америя.

Ранее сообщалось, что под контроль сирийской армии перешла деревня Аль-Джин, а также окрестности деревни Бейт-Рей и долина Вади Аль-Ханазир.

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях Абу Кемаля вновь зафиксированы столкновения между проправительственными силами и подпольными группировками «Исламского государства», скрывающимися на подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@ EuphratesPost), что пункты дислокации радикалов ИГИЛ1 недалеко от города Сус подверглись точечным ударам со стороны ВКС РФ. В результате атак российской авиации было ликвидировано значительное количество террористов.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. Российская авиация наносит удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях города Маарет ан-Нуман.

Одновременно с этим удары по пунктам дислокации радикальных исламистов наносит Сирийская арабская армия (САА). Военный источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Талль Исс, а также в районе Мугейра аль-Мерзы.

Провинция Ракка

Жители административного центра провинции Ракка вышли на митинг против присутствия в регионе военного контингента армии США и политики проамериканских Демократических сил Сирии (SDF). Об акции протеста сообщает информационное агентство Lebanon 24.

Напомним, местные источники неоднократно писали о конфликтах между бойцами курдского ополчения, захватившими значительную часть территории провинции Ракка, и местным населением. Жители региона подвергаются принудительной мобилизации в ряды «демократической армии» и постоянным притеснениям со стороны курдов.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между правительственными силами САР и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аз-Закят.

С воздуха операцию сирийской армии против боевиков «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Российская авиация наносит удары по укрепрайонам террористов в этой же части региона.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News пишет, что террорист-смертник ИГИЛ совершил самоподрыв в полицейском участке поселения Аль-Исхаки недалеко от города Самарра. После взрыва последовала атака банды ИГИЛовцев. В результате вооруженного столкновения несколько человек погибло, еще ряд гражданских и должностных лиц получили ранения.

В провинции Дияла продолжается операция проправительственных сил Ирака по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ. По сведениям информагентства Iraqi News, в результате столкновения между ИГИЛовцами и бойцами ополчения «Хашд аш-Шааби» на северо-востоке региона было уничтожено семь членов террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)