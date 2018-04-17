Иран предупредил Израиль о готовности ответить на удар по сирийской авиабазе Шайрат

Москва, 17 апреля. Иран расценивает удар Израиля по сирийской авиабазе Шайрат как агрессивные действия и готов ответить на атаку, заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

«Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия», — предупредил он.

Он напомнил Тель-Авиву, что сирийская армия «способна защищать свою территорию и будет это делать», передает газета Haaretz.

Ранее агентство Al-Masdar News сообщало о том, что вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По предварительным данным, со стороны Израиля было запущено 9 ракет. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.