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Иран предупредил Израиль о готовности ответить на удар по сирийской авиабазе Шайрат
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    Иран предупредил Израиль о готовности ответить на удар по сирийской авиабазе Шайрат

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    Иран предупредил Израиль о готовности ответить на удар по сирийской авиабазе Шайрат

    Москва, 17 апреля. Иран расценивает удар Израиля по сирийской авиабазе Шайрат как агрессивные действия и готов ответить на атаку, заявил во вторник официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

    «Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия», — предупредил он.

    Он напомнил Тель-Авиву, что сирийская армия «способна защищать свою территорию и будет это делать», передает газета Haaretz.

    Ранее агентство Al-Masdar News сообщало о том, что вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По предварительным данным, со стороны Израиля было запущено 9 ракет. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

    Автор: Василий Котов
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