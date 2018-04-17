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Путин поздравил российскую певицу Валерию с юбилеем
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    Путин поздравил российскую певицу Валерию с юбилеем

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    Путин поздравил российскую певицу Валерию с юбилеем

    Москва, 17 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил певицу Валерию с 50-летием. Сегодня, 17 апреля, Валерия отмечает свой день рождения.

    Владимир Путин подчеркнул, что музыкальный талант, искренность и обаяние позволили Валерии стать «настоящей звездой российской эстрады» и завоевать симпатии многочисленных поклонников. Также российский лидер отметил участие российской певицы в социально значимых проектах и неравнодушное отношение к вопросам развития культуры.

    «Желаю Вам успехов, вдохновения и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме.

    Автор: Дарья Смолина
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