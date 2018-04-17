Путин поздравил российскую певицу Валерию с юбилеем

Москва, 17 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил певицу Валерию с 50-летием. Сегодня, 17 апреля, Валерия отмечает свой день рождения.

Владимир Путин подчеркнул, что музыкальный талант, искренность и обаяние позволили Валерии стать «настоящей звездой российской эстрады» и завоевать симпатии многочисленных поклонников. Также российский лидер отметил участие российской певицы в социально значимых проектах и неравнодушное отношение к вопросам развития культуры.