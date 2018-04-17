«Белые каски», псевдогуманитарная организация, действующая на территории Сирии и занимающаяся пропагандистской деятельностью, — именно ее «волонтерам» арабская республика обязана новой волной эскалации, поднявшейся в связи с мнимой химатакой и последовавшим затем ракетным налетом США, Франции и Великобритании. Как и год назад в Хан Шейхуне, именно их данные послужили поводом для удара американской коалиции по САР. Подробнее о том, кто на самом деле такие «Белые каски», читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, что именно они сообщили о якобы применении Сирийской арабской армией (САА) химического оружия в Думе и «гибели 70 жителей». Но кто они такие? Какие-то местные оппозиционеры, недовольные политикой президента Башара Асада? Совсем нет: это формирование было основано бывшим офицером армии Британии по имени Джеймс Ле Мезюрье в 2013-м году. Сейчас «Белыми касками» формально руководит Сосан Асфари, жена британского миллиардера Аймана Асфари. Совпадение или нет, но она также является содиректором исполнительного комитета организации «США — Проекты на Ближнем востоке».

При этом «Белые каски» напрямую финансируются Лондоном, и информацию о них можно легко найти на официальном сайте правительства Соединенного Королевства: для этого достаточной зайти в раздел «Предоставление негуманитарной помощи Сирии» и после — в подраздел «Медиа-активисты». Там можно наткнуться на сведения о том, что более 300 активистов и журналистов прошли специальную подготовку для того, чтобы помочь развитию «независимой прессы» в Сирии. Отмечается, что в их обязанности входит рассылка материалов, подготовленных «белокасочниками», через Facebook и Twitter. На популяризацию их деятельности Лондоном было выделено 5,3 миллиона фунтов стерлингов. После оглашения таких цифр трудно поверить, что «Белые каски» действительно финансируются краудфандингом, как они сами уверяют.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков отметил в интервью корреспонденту ФАН, что Запад с самого начала сирийского конфликта тратил колоссальные средства на «правильное» освещение событий в арабской республике в СМИ. «Белые каски» же, несомненно, являются одним из инструментов их информационной войны, как стало понятно почти с момента их создания.

«Данная организация — далеко не первый и далеко не единственный элемент информационной кампании, которую Запад ведет против САР. С самого начала кризиса были провокации и вбросы. Более того, есть информация, что в одной из ближневосточных стран была даже построена целая студия, в которой воссоздали как бы сирийский город и снимали, как правительственные силы якобы подавляют мирную сирийскую оппозицию. Потом на весь мир по новостям показывали, как «злостный режим истребляет протестующих». С этого все начиналось, а потом появились «Белые каски» и стали продолжением данного проекта», — подчеркнул эксперт.

Они продолжили ту же линию, не изменяя привычной и уже наскучившей тактике Запада по дискредитации политического противника:

«Фактически британцы, которые являются основными спонсорами «Белых касок», и американцы ничего нового в работу своей «фабрики фейков» с тех пор не внесли. Это по-прежнему продолжение информационных атак в СМИ, подготовка радикалов на местах для совершения провокаций, а также обучение людей, которые распространяют подготовленные вбросы, доводя фейки до конечного потребителя», — заметил востоковед.

По его мнению, «Белые каски» из раза в раз используют все те же схемы. Они остались прежними, как и цель Запада, также добавил Андрей Онтиков: