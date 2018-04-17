Меню
Политика
Захарова объяснила, как «спрут западной информации» подмял под себя мировые СМИ
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей резонансные теракты в Ростовской области
Следующая новость
Загрузка...

    Захарова объяснила, как «спрут западной информации» подмял под себя мировые СМИ

    122

    Захарова объяснила, как «спрут западной информации» подмял под себя мировые СМИ

    Москва, 17 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что поток информации с Запада подмял под себя мировые СМИ.

    «За последнее десятилетие мир опутал какой-то спрут западной информации, подмяв под себя по большому счету и национальные СМИ», — сказала Захарова, выступая на четвертом Международном форуме русскоязычных вещателей.

    Она отметила существование национальных СМИ и в Африке, и в Азии, при этом первоисточником там является «либо картинки, распространяемые западным телевидением, либо информация западных информационных агентств.

    Захарова указала на то, что в мире под мощным давлением находится русскоязычное вещания: российские СМИ пытаются выставить «агиткой, пропагандой», их не допускают на мероприятия и лишают аккредитаций.

    «Может быть, мы будем пользоваться различными источниками информации для того, чтобы сформировать свое мнение, не поддаваться наживному, очень красивому и очень профессионально сделанному, но мейнстримовскому продукту», — резюмировала Захарова.

    Напомним, ранее постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американские СМИ слышат выступления российских дипломатов в Совете Безопасности ООН, однако упускают важные моменты в своих публикациях.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    59
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    42
    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    11:30   17 Апреля 2018
    150
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    8389