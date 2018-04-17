Захарова объяснила, как «спрут западной информации» подмял под себя мировые СМИ

Москва, 17 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что поток информации с Запада подмял под себя мировые СМИ.

«За последнее десятилетие мир опутал какой-то спрут западной информации, подмяв под себя по большому счету и национальные СМИ», — сказала Захарова, выступая на четвертом Международном форуме русскоязычных вещателей.

Она отметила существование национальных СМИ и в Африке, и в Азии, при этом первоисточником там является «либо картинки, распространяемые западным телевидением, либо информация западных информационных агентств.

Захарова указала на то, что в мире под мощным давлением находится русскоязычное вещания: российские СМИ пытаются выставить «агиткой, пропагандой», их не допускают на мероприятия и лишают аккредитаций.

«Может быть, мы будем пользоваться различными источниками информации для того, чтобы сформировать свое мнение, не поддаваться наживному, очень красивому и очень профессионально сделанному, но мейнстримовскому продукту», — резюмировала Захарова.

Напомним, ранее постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что американские СМИ слышат выступления российских дипломатов в Совете Безопасности ООН, однако упускают важные моменты в своих публикациях.