Казахстан подготовил три сценария противостояния санкциям Запада против России

Астана, 17 апреля. Правительство и Национальный банк Казахстана имеют план по минимизации негативных последствий для экономики страны, которые могут иметь санкции Запада в отношении России.

Об этом журналистам рассказал министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов. Он отметил, что этот вопрос обсуждался 14 апреля на заседании Совета по экономической политике. Мероприятие прошло под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Сулейменов подчеркнул, что Астана разработала три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю до 70–80–90 и, соответственно, курса тенге. Он уточнил, что эксперты провели макроэкономический анализ и оценили, каким образом санкции Запада против России могут оказать влияние на экономику Казахстана.

Министр подчеркнул, что подготовлен проект для правительства и Национального банка в случае, если один из сценариев начнет реализовываться.