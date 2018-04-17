Эксперты рассказали, как брокколи способна победить смертельную болезнь

Москва, 17 апреля. Как выяснили ученые, содержащиеся в некоторых видах овощей вещества способны защитить легкие человека от серьезного и потенциально смертельного недуга. В числе полезных овощей оказались крестоцветные — например, брокколи и цветная капуста.

Болезнь, от которой способна защитить капуста брокколи, называется идиопатический легочный синдром — при нем ткань легких покрывается состоящими из фиброзной ткани рубцами, которые постепенно заменяют обычные ткани легких и приводят к атрофии их функции.

Как сообщают Дни.ру, ученые выяснили, что в брокколи содержится сульфорафан — и он способен защитить от смертельно опасного рубцевания человеческие легкие. В ходе экспериментальных исследований, проведенных на мышах, у которых искусственным образом вызывали эту болезнь, удалось достичь поразительной эффективности — сульфорафан, содержащийся в брокколи, цветной и брюссельской капусте, не только остановил, но и сумел обратить развитие фиброза в легких.