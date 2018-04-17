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В Киеве поняли, чем отличаются антироссийские санкции Порошенко и Трампа
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    В Киеве поняли, чем отличаются антироссийские санкции Порошенко и Трампа

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    В Киеве поняли, чем отличаются антироссийские санкции Порошенко и Трампа

    Киев, 17 апреля. Главное отличие между президентами США и Украины состоит в их отношении к своим странам и предвыборным обещаниям — в то время как Трамп, как и обещал, возвращает производство в США, Порошенко старается его уничтожить.

    Ровно таким же образом различаются санкции против России, которые вводили Трамп и Порошенко, заявил в ходе выступления руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин. Проводя санкционную политику, Трамп преследовал в первую очередь не политические, а экономические цели и интересы страны — в отличие от Порошенко.

    «Трамп, вводя ограничения против российского бизнеса, не имеет в виду нанесение существенного экономического ущерба России, — напомнил Стоякин. — Санкции в первую очередь ударили по Дерипаске. Дерипаска – это «Русал» и алюминий, который поставляется на американский рынок”.

    В Киеве поняли, чем отличаются антироссийские санкции Порошенко и Трампа 

    «Это ровно противоположное тому, что делают украинские власти, когда, например, Петр Алексеевич перекрывает производство собственного украинского угля, чтобы впустить на украинский рынок американский уголь”, — рассказал эксперт.

    Автор: Валентин Меликов
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