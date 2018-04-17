В Киеве поняли, чем отличаются антироссийские санкции Порошенко и Трампа 

Киев, 17 апреля. Главное отличие между президентами США и Украины состоит в их отношении к своим странам и предвыборным обещаниям — в то время как Трамп, как и обещал, возвращает производство в США, Порошенко старается его уничтожить.

Ровно таким же образом различаются санкции против России, которые вводили Трамп и Порошенко, заявил в ходе выступления руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин. Проводя санкционную политику, Трамп преследовал в первую очередь не политические, а экономические цели и интересы страны — в отличие от Порошенко.

«Трамп, вводя ограничения против российского бизнеса, не имеет в виду нанесение существенного экономического ущерба России, — напомнил Стоякин. — Санкции в первую очередь ударили по Дерипаске. Дерипаска – это «Русал» и алюминий, который поставляется на американский рынок”.