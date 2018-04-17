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ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска
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    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

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    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    Луганск, 17 апреля. ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска с целью сорвать проведение Парада Победы, заявив, что отчет «был обычным».

    В ночь на 17 апреля ВСУ обстреляли район Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщил во вторник представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    По его словам, при обстреле украинским силовикам помог отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ от 13 апреля, в котором содержались данные о количестве, наименовании и месте дислокации техники, которая готовится к параду.

    «ВСУ использовали именно эту опубликованную информацию для нанесения огня артиллерии», — подчеркнул Марочко.

    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    Представитель народной милиции ЛНР поинтересовался у наблюдателей, уточнялось ли в отчете, что техника, которая подверглась обстрелу, предназначалась исключительно для участия в параде. В ответ на это замруководителя наблюдательной группы СММ Арне Далхауг заявил, что в отчете организации, опубликованном на сайте ОБСЕ, «ничего особенного не было».

    Напомним Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН. Жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Василий Котов
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