Воробьев назначил нового министра строительного комплекса Подмосковья

Москва, 17 апреля. Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев назначен на должность министра строительного комплекса региона по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человека, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», — отметил он, передает РИАМО.

По словам губернатора, Максим Фомин, совмещавший должности министра и зампреда, будет занимать должность зампреда регионального правительства, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Воробьев призвал правительство региона работать над восстановлением подорванного доверия граждан после ситуации с мусорными полигонами.