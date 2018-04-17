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«Путин обрезает крылья французских ВВС»: «Волга-Днепр» объявила о прекращении перевозок НАТО
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    «Путин обрезает крылья французских ВВС»: «Волга-Днепр» объявила о прекращении перевозок НАТО

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    «Путин обрезает крылья французских ВВС»: «Волга-Днепр» объявила о прекращении перевозок НАТО

    Москва, 17 апреля. Российская группа компаний «Волга-Днепр» объявила западным партнерам о том, что с 1 января следующего года перестанет предоставлять НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на самолетах Ан-123-100 «Руслан». Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на источник.

    Французское издание Challenges, которое озаглавило статью «Путин обрезает крылья французских ВВС», заявило, что «Волга-Днепр» сообщило НАТО о прекращении предоставления в распоряжение странам альянса транспортных самолетов Ан-124-100 после 2018 года. Компания намерена уделить внимание гражданским перевозкам.

    По информации издания, такое решение компании «Волга-Днепр» существенно осложнит логистику французских военных операций за рубежом, а также увеличит стоимость.

    Как сообщает «Коммерсантъ», такое решение российская ГК «Волга-Днепр» приняла из-за санкций со стороны Запада против нескольких российских компаний.

    Автор: Дарья Смолина
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