Журналисты из США не обнаружили признаков применения химического оружия в сирийской Думе. Корреспондент Пирсон Шарп побеседовал с местными жителями, которые однозначно заявили, что все сообщения о применении отравляющих веществ — откровенная фальшивка. Таким образом сами американские журналисты разоблачили фейк, столько важный для Вашингтона.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что никакой атаки с применением химического оружия не было изначально.

«Это была инсценировка, о чем российская сторона сообщила сразу же. На мой взгляд, Соединенные Штаты и их союзники вообще не заинтересованы в проведении объективного расследования. Кроме того, они не предприняли ни одного шага для того, чтобы хоть как-то поспособствовать стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал парламентарий.

По словам собеседника агентства, американские власти заинтересованы лишь в том, чтобы Сирия пребывала в постоянном хаосе, именно поэтому они поддерживают боевиков.

«Вся их политика основывается исключительно на этом. Если бы не было «химической атаки», полагаю, они бы воспользовались чем-то иным для того, чтобы учинить провокацию. Сейчас, учитывая открывшиеся факты, США попытаются найти себе оправдания, хотя никаких оправданий для них нет и быть не может», — продолжает народный избранник.

Он добавил, что акт агрессии США против дружественной РФ Сирии не должен пройти безнаказанно. Юрий Швыткин также выразил мнение, что США не изменят свою позицию касательно сирийского кризиса.

«Действия Штатов грубо противоречат и будут продолжать противоречить всем нормам международного права и здравому смыслу», — заключил политик.

Напомним, США и их союзники нанесли удар по территории Сирии. Поводом для акта агрессии стала «химическая атака», которая якобы произошла в Думе. Никаких объективных данных, подтверждающих применение отравляющих веществ, коллективный Запад не представил. Специалисты Минобороны РФ не обнаружили следов яда в Восточной Гуте.