Меню
Политика
В Госдуме прокомментировали сообщения американских СМИ об отсутствии свидетельств «химатаки» в Сирии
Россия
Глава крымского Минтранса подал в отставку
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме прокомментировали сообщения американских СМИ об отсутствии свидетельств «химатаки» в Сирии

    43

    В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ США об отсутствии свидетельств химатаки в Сирии

    Журналисты из США не обнаружили признаков применения химического оружия в сирийской Думе. Корреспондент Пирсон Шарп побеседовал с местными жителями, которые однозначно заявили, что все сообщения о применении отравляющих веществ — откровенная фальшивка. Таким образом сами американские журналисты разоблачили фейк, столько важный для Вашингтона.

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что никакой атаки с применением химического оружия не было изначально.

    «Это была инсценировка, о чем российская сторона сообщила сразу же. На мой взгляд, Соединенные Штаты и их союзники вообще не заинтересованы в проведении объективного расследования. Кроме того, они не предприняли ни одного шага для того, чтобы хоть как-то поспособствовать стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал парламентарий.

    В Госдуме прокомментировали сообщения СМИ США об отсутствии свидетельств химатаки в Сирии

    По словам собеседника агентства, американские власти заинтересованы лишь в том, чтобы Сирия пребывала в постоянном хаосе, именно поэтому они поддерживают боевиков.

    «Вся их политика основывается исключительно на этом. Если бы не было «химической атаки», полагаю, они бы воспользовались чем-то иным для того, чтобы учинить провокацию. Сейчас, учитывая открывшиеся факты, США попытаются найти себе оправдания, хотя никаких оправданий для них нет и быть не может», — продолжает народный избранник.

    Он добавил, что акт агрессии США против дружественной РФ Сирии не должен пройти безнаказанно. Юрий Швыткин также выразил мнение, что США не изменят свою позицию касательно сирийского кризиса.

    «Действия Штатов грубо противоречат и будут продолжать противоречить всем нормам международного права и здравому смыслу», — заключил политик.

     Напомним, США и их союзники нанесли удар по территории Сирии. Поводом для акта агрессии стала «химическая атака», которая якобы произошла в Думе. Никаких объективных данных, подтверждающих применение отравляющих веществ, коллективный Запад не представил. Специалисты Минобороны РФ не обнаружили следов яда в Восточной Гуте.

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

    12:05   17 Апреля 2018
    59
    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    Роскомнадзор направил магазинам приложений запросы об удалении Telegram

    11:59   17 Апреля 2018
    42
    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    ОБСЕ рассказала об отчете, который ВСУ использовали для обстрела Луганска

    11:30   17 Апреля 2018
    106
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    7730