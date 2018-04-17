Украинская оппозиция поддержала «тактику мелких шагов» Авакова по возвращению Донбасса

Киев, 17 апреля. Украинская партия «Оппозиционный блок» поддерживает предложенную министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым поэтапную идею по возвращению контроля над Донбассом, если она позволит прекратить конфликт в регионе и восстановить мир. Об этом во вторник сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Бойко подчеркнул, что оппозиция поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение кровопролития на юго-востоке Украины.

«Мы с первого дня были за то, чтобы были введены миротворцы на линию разграничения, чтобы прекратилась стрельба и убийства. И с этой точки зрения мы поддерживаем любую идею даже действующей власти, которая позволит прекратить войну и вернуть территории и людей в государство», — заявил он.

Накануне Аваков заявил, что киевским властям нужно возвращать себе контроль над Донбассом шаг за шагом, необходима «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Согласно инициативе Авакова, «миротворцы встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района». При этом он считает, что территорию у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и пограничники Украины.

Напомним, Киев весной 2014 года начали военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.