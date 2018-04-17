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Рогозин заявил о готовности занять в новом правительстве любую должность
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    Рогозин заявил о готовности занять в новом правительстве любую должность

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    Рогозин заявил о готовности занять в новом правительстве любую должность

    Москва, 17 апреля. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что готов занять любую должность в новом правительстве. Пока планов уходить из кабмина у него нет.

    «Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов, — безусловно, эта должность будет востребована», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

    При этом он оговорился, что говорит не только о себе, «а обо всем том классе людей, которые служат своему отечеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны».

    Напомним, 7 мая состоится инаугурация президента России Владимира Путина. После этого, как полагают в Госдуме, российский лидер внесет на рассмотрение нижней палаты парламента кандидатуру главы кабинета министров, а после его утверждения президент совместно с премьером начнет согласовывать состав правительства.

    Как сообщал портал «Ура.ру», о формировании «новой команды» сообщал в марте и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Путин сформирует новое правительство и займется реализацией пунктов, озвученных в послании Федеральному собранию.

    «Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу», — пояснил Песков. Он добавил, что решение внутренних проблем государства Путина волнует больше, чем ситуация на международной арене.

    Автор: Алексей Громов
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