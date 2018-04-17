Украинские правозащитники «отмазывают» экс-боевиков ИГ

Киев, 17 апреля. В украинской столице в эти дни раскручивается правозащитная история, в центре которой — два российских гражданина, подозреваемых в участии в боевых действиях в Сирии на стороне «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Оба они находятся в Запорожском СИЗО и оба, по словам их родственников и правозащитников, абсолютно невиновны. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, родные арестованных говорят далеко не всю правду, а украинские силовики вовсе не зря отреагировали на запрос ФСБ России.

Сегодня в Октябрьском суде Киева будет рассмотрена апелляция на экстрадицию в Россию гражданина РФ Альберта Богатырева. Местные силовики задержали его в 2017-м по запросу Интерпола в Запорожье. Богатырева подозревают в том, что он — бывший боевик «Исламского государства», за которое воевал несколько месяцев в Сирии. Вместе с ним в СИЗО сидит и Ариф Джабаров — его арестовали на Украине в декабре 2017-го, потом на короткое время выпустили, а затем вновь задержали.

Исчерпывающую фактуру по обоим фигурантам дела украинские силовики не приводят, ссылаясь на секретность. Однако само отношение спецслужб двух стран к Джабарову и Богатыреву говорит о многом. Особенно — со стороны ФСБ России, у которой есть целая сеть информаторов о «российских варягах» в составе разбитого Халифата. Однако на Украине история Джабарова и Богатырева подается как судьба типичных «жертв режима». Местные правозащитники винят во всех смертных грехах российские спецслужбы, «систематически преследующие мусульман за убеждения». И еще более яростно костерят их украинских коллег, «помогающих россиянам, несмотря на войну».

«Это вообще типичная история для России. Стоит человеку каким-то образом попасть в базу спецслужб, как его начинают преследовать. Тогда нормальные люди вынужденно уезжают за границу, и пытаются получить убежище в одной из соседних стран. Но и оттуда их пытаются вернуть домой и посадить в тюрьму», — сообщил ФАН правозащитник, один из руководителей ассоциации «Азан» Анвар Деркач.

При этом Деркач почему-то не говорит, за что именно «нормальные люди» попадают в базу ФСБ. Видимо, за неправильный переход улицы или еще какие-то невинные шалости. При этом ни у него, ни у родных Джабарова и Богатырева почему-то не удается узнать, чем именно занимались оба персонажа, что называется, «по жизни». Мама первого из них, Наталья Джабарова сообщает, что ее сын когда-то работал на мебельной фабрике в Подмосковье, но «в 2010-м году к нему стали приходить люди из ФСБ, и он уехал». На вопрос, почему обычным мебельщиком вдруг заинтересовались спецслужбы, Наталья советует: «Спросите это у него сами».

При этом один из задержанных персонажей, Джабаров, последние пять лет жил в Турции, а на вопрос, чем конкретно он занимался, родные и правозащитники просто говорят — «жил, и все». Они вообще не любят лишних вопросов. По их мнению, невиновность двух подозреваемых должна восприниматься СМИ просто как аксиома, «потому что их преследуют в России». А Россия в сегодняшней Украине — это очень плохо. Поэтому честных, ни в чем не повинных мусульман экстрадировать туда никак нельзя.

«Когда речь заходит о беженцах-мусульманах, спецслужбы Украины начинают активно взаимодействовать с российскими коллегами, несмотря на состояние войны, — сокрушается правозащитник Деркач. — Альберт Богатырев был задержан в аэропорту Запорожья, откуда вылетал в Стамбул. В 2017 году он прилетел на Украину, женился, и, чтобы завершить свои дела в Стамбуле, пытался вылететь обратно. Но оказалось, что он в розыскном списке Интерпола по запросу российских спецслужб. Уже 9 месяцев он находится под арестом, ждет, пока Генпрокуратура завершит проверку. Ариф тоже находится в СИЗО, но он был задержан в декабре 2017-го, при попытке легально въехать на Украину», — рассказал он.

По словам правозащитников, ни один из арестованных до задержания не знал, что находится в международном розыске. Другой правозащитник, Николай Кожушко, выбрал еще более оригинальную линию защиты.

«Вот скажите, почему Россия не экстрадирует на Украину всех беглых преступников — Януковича, Азарова, Арбузова и других воров и негодяев? И почему тогда Украина должна экстрадировать туда ни в чем не повинных людей? Крупные преступники избегают экстрадиции, а мирные люди должны сидеть в тюрьме неизвестно за что!» — истерично говорит Кожушко.

Он тоже не смог связно рассказать ФАН, чем именно занимались Джабаров и Богатырев в последние годы. И главное — как они попали в «черный список» ФСБ и базу Интерпола. Наверное, просто за то, что очень любили бывать в Турции.

«В деле моего сына есть странная формулировка — «при неустановленных обстоятельствах пересекал границу Турции и Сирии». Что это вообще значит? Он что, как птичка ее перелетал, что ли?» — удивляется мама Джабарова. Ее быстро уводят правозащитники — не дай бог, чтобы Наталья не наговорила прессе лишнего.

«История Арифа Джабарова особенна тем, что Генпрокуратура Украины в кратчайшие сроки провела экстрадиционную проверку — в течение всего трех месяцев. Хотя обычно этот процесс длится до года. На днях Генпрокуратура решила экстрадировать Джабарова в РФ, где ему грозит длительный тюремный срок. И Джабарова, и Богатырева подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях в Сирии. Но оба они нигде не воевали, оружия в руки не брали и занимались мирным трудом. А Россию вынуждены были покинуть из-за религиозных преследований», — говорит Деркач.

Ему даже не приходит в голову, что его фразы противоречат друг другу. Ведь, если украинская прокуратура завершила проверку за такой короткий срок, значит, фактуры против «мирного труженика» Джабарова, предоставленной ФСБ РФ, ей оказалось предостаточно. По словам Деркача, случаев, когда беженцам грозит экстрадиция в Россию — десятки.

«Если в России тебя преследуют, а Украина воюет с Россией, то люди думают, что здесь им будет безопаснее. Многие из таких историй заканчиваются реальной экстрадицией, и тогда люди попадают в тюрьму надолго. Но я знаю немало примеров, когда нам удавалось отстоять обвиняемых, и люди оставались в нашей стране и начинали жить нормальной жизнью», — говорит Деркач.

Этим он снова невольно выдает себя. Но правозащитник уверен — украинские журналисты не будут копаться в реальных историях двух подозреваемых. Ведь их «преследуют в России по религиозным убеждениям». А значит, уже поэтому они достойны сочувствия и должны остаться на свободе на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.