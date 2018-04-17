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«Клоунадой заниматься не собираемся»: Рогозин ответил на вопрос о возможном полете в космос
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    «Клоунадой заниматься не собираемся»: Рогозин ответил на вопрос о возможном полете в космос

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    «Клоунадой заниматься не собираемся»: Рогозин ответил на вопрос о возможном полете в космос

    Москва, 17 апреля. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин хотел бы полететь в космос, однако сегодня это неуместно. Об этом он рассказал в интервью.

    По словам заместителя председателя российского правительства, каждым делом должен заниматься специалист. Рогозин подчеркнул, что сейчас полет в космос могут себе позволить только очень богатые люди. Он уточнил, что, чем дешевле будет космический туризм, тем больше людей будут этим заниматься.

    Как передает телеканал РБК, Рогозин ответил на вопрос, собирается ли он полететь в космос, и подчеркнул, что «клоунадой заниматься не собираемся». При этом вице-премьер добавил, что с детства мечтал о полете в космос.

    «Клоунадой заниматься не собираемся»: Рогозин ответил на вопрос о возможном полете в космос

    Автор: Анна Иванова
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