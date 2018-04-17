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Минобороны РФ представило отчет об успешном отражении ракетного удара США ПВО Сирии
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    Минобороны РФ представило отчет об успешном отражении ракетного удара США ПВО Сирии

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    Минобороны РФ представило отчет об успешном отражении ракетного удара США ПВО Сирии

    Москва, 17 апреля. Восстановленный с помощью специалистов российских специалистов комплекс противовоздушной обороны ВС Сирии продемонстрировал высочайшую боевую эффективность в ходе отражения массированного ракетного удара со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции из акватории Средиземного и Красного морей. Как заявил в ходе брифинга для СМИ официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, силы ПВО продемонстрировали «практически 100-процентную эффективность».

    «В отражении этого ракетного удара сирийской правительственной армией использовались комплексы ПВО: С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела», — рассказал Конашенков. — Хочу подчеркнуть, это комплексы советской разработки и произведенные более 40 лет в советское время».

    Силы коалиции США выпустили в общей сложности 103 крылатых ракеты — именно столько было зафиксировано в воздушном пространстве САР — целями которых стали семь сирийских аэродромов и научные центры в Барзе и Джарамани. Им на перехват было выпущено 112 зенитных ракет.

    Минобороны РФ представило отчет об успешном отражении ракетного удара США ПВО Сирии

    «Панцирь» — выпущено 25, поразили 23 цели. «Бук» — выпущено 29, поразили 24 цели. «Оса» — выпущено 11, поразили 5 целей. С-125 – выпущено 13, поразили 5 целей. «Стрела-10» — выпущено 5, поразили 3 цели. «Квадрат» — выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 – выпущено 8 ракет, целей не поразили, — рассказал Конашенков. — Добавлю, что никого не должны вводить в заблуждение низкие показатели зенитного ракетного комплекса С-200. Данный комплекс предназначен для поражения прежде всего аэродинамических носителей ракет — то есть самолетов».

    Напомним, ранее агентство Ura.ru писало о том, что в ходе массированного ракетного удара по Сирии пострадали три человека. Поводом для удара стали обвинения в применении химоружия правительством Дамаска — несмотря на отсутствие прямых доказательств, США не стали дожидаться выводов направленной в Сирию комиссии ОЗХО и нанесли удар без санкции Совета безопасности ООН.

    Автор: Валентин Меликов
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