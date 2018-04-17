Стало известно, зачем США пытаются заменить своих военных в Сирии на арабский контингент

Администрация Белого дома намерена заменить американский военный контингент в Сирии на солдат из арабских стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Ссылаясь на американских чиновников, издание сообщает, что советник по нацбезопасности США Джон Болтон провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Службы общей разведки Египта генералом Аббасом Камелем, во время которого планировал узнать, захочет ли официальный Каир оказать содействие в реализации плана Соединенных Штатов.

Кроме того, Белый дом обращался с таким же предложением к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам. Чиновники из Вашингтона просили указанные выше страны выделить несколько миллиардов долларов на восстановление северной части Сирийской арабкой республики и направить туда свой военный контингент. Цель такой просьбы американская сторона объяснила просто — необходимость избежать возникновения «вакуума в области безопасности» в САР.

«Но на самом деле план кроется в послевоенном устройстве Сирии и возложении на арабские страны расходов по восстановлению страны и поддержании порядка на неподконтрольных Дамаску территориях. Если Сирия после войны будет в разделенном состоянии, условно на проасадовскую и антиасадовскую, тогда подобные сценарии понадобятся и будут пущены в ход», — сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог Павел Святенков.

При этом собеседник ФАН отмечает, что пока подобная инициатива может реализовываться только с согласия сирийского правительства, так как большую часть территории страны контролирует официальный Дамаск. Однако в будущем, по мнению американского командования, ситуация может измениться.

«И если Дамаск будет пытаться вернуть захваченные у него территории, то американские вооруженные вновь могут попытаться нанести ракетные удары, как это было 14 апреля. А вообще, Соединенные Штаты рассчитывают на то, что им удастся завершить свою авантюру в Сирии полным разделом страны. Подобными планами Вашингтон грезит с самого начала своего присутствия в САР», — продолжает политический аналитик.

Эксперт напоминает, что в настоящее время ситуация выглядит не самым лучшим образом, так как страна фактически находится в подвешенном состоянии — «есть часть, которую контролируют турки, они проводят там военную операцию против курдов и намерены отбитые у них территории оставить себе».

«Далее, северная часть ближневосточной страны, вполне возможно, будет находиться под влиянием тех арабских стран, о которых говорится в сообщении газеты. Есть территории, контролируемые Россией и Ираном, но за них не стоит беспокоиться, потому что эти территории впоследствии вновь вернутся под управление Дамаска. Есть территории, где руководит официальное сирийское правительство, есть провинция Идлиб, которая пока под боевиками. В общем, все будет зависеть от того, как будут развиваться события и сумеют ли США реализовать свои планы по переустройству Сирии», — заключил политолог.

К слову, старший научный сотрудник аналитического центра Института Ближнего Востока Чарльз Листер уверен, что созыв военных сил арабских стран проблематичен, так как Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют свое военное присутствие в Йемене, а Египет вряд ли выразит желание защищать территорию, которая не контролируется Башаром Асадом. Кроме того, ученый не уверен, что лига арабских стран захочет посылать военных в САР, если Соединенные Штаты не сохранят там своего военного присутствия.

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены как можно скорее покинуть Сирию. При этом постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли отмечала, что американские войска уйдут только после того, как выполнят все поставленные задачи.