Порошенко слишком много хочет: эксперт отреагировал на стремление Киева сохранить выгодные для Украины соглашения с СНГ

Президент Украины Петр Порошенко выступил за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех пунктов, которые «прагматично необходимы» стране. Такое заявление сделала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Луценко, Порошенко призвал украинское правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами Cодружества. В числе выгодных для Киева соглашений Луценко назвал признание дипломов и трудоустройства, договор о транзите и «другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины».

Палка в колесо

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН выразил мнение, что Порошенко, как обычно, слишком много хочет — и из СНГ выйти, и выгодные Киеву многосторонние договоры сохранить. Но это невозможно, уверен эксперт.

«Выход из Содружества будет означать автоматический разрыв всех многосторонних договоров, заключенных в его рамках. В дальнейшем Киеву придется заключать односторонние соглашения с каждой страной по каждому поводу отдельно. Это очень длительный и тяжелый процесс. Впрочем, Киеву не привыкать самому ставить себе же палки в колеса. Характерно, что основная «инфраструктура» Содружества держится на России, так что договоры придется перезаключать в первую очередь с Россией. В самом деле, Киев будет в первую очередь заинтересован, к примеру, во взаимном признании дипломов или трудоустройстве с Москвой, чем с условным Бишкеком. Это еще одна коллизия, вытекающая из этой абсурдной идеи», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что Порошенко также призывал пересмотреть отдельные положения Договора о дружбе с РФ, разорвать те из них, что не «отвечают национальным интересам». Но и тут все сложно — или выходи из Договора полностью, или не смеши публику. Хотя само наличие договора о дружбе со страной, официально признанной на Украине агрессором, вызывает смех, заметил Родионов.

«Фактически, большая часть положений договора уже не работает, но Киеву важно сохранить его формальное наличие хотя бы для того, чтобы предъявлять России территориальные претензии на Крым, прикрываясь этим договором. Было бы логичнее, если бы разорвать его стремилась Россия, ей этот неработающий по факту договор нужен в гораздо меньшей степени. Стоит также отметить, что вся международная политика постмайданной Украины — это одна сплошная коллизия. Порошенко говорит о выходе из СНГ, но Украина в него никогда не входила, так как не подписала Устав. То есть она не является членом Содружества. Как можно выйти из того, в чем ты не состоишь?» — добавил Дмитрий Родионов.

Отрицание распада СССР

Единственное, заметил эксперт, что может сделать Киев — это отозвать свою подпись под Соглашением о создании СНГ. Но это же соглашение, напомнил он, констатировало прекращение существования СССР. Таким образом, если одна из трех сторон отзывает свою подпись — это юридически означает, что она не признает распад СССР.