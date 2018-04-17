Россия готовит «иранский ответ» на самые жесткие санкции США

Москва, 17 апреля. В настоящее время российские власти рассматривают варианты ответов на обещанные США новые санкции, которые администрация в Вашингтоне обещала ввести в ответ на поддержку Россией Дамаска. Как рассказали источники в правительстве, Кремль готовит меры на случай самого жесткого санкционного сценария.

Как рассказали источники, самыми жесткими возможными санкциями со стороны США может стать запрет на покупку облигаций российского федерального займа и отключение России от системы международных платежных расчетов SWIFT. Так, в худшем случае Вашингтон может пригрозить вторичными санкциями даже иностранным контрагентам, которые могут попытаться приобрести облигации федерального займа РФ.

Как ранее отмечали в Кремле, в наиболее жестком варианте обе эти меры фактически равносильны объявлению войны — иностранные инвесторы держат значительную часть российского госдолга, а система SWIFT необходима России для получения расчетов за поставляемый за рубеж газ. В Кремле могут использовать для защиты от санкций «иранский ответ» — создание промежуточных банков с засекреченным списком клиентов.

В случае отключения от SWIFT «Москва рассматривает возможность производить внешние расчеты через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники)», рассказал РБК один из федеральных чиновников.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкционную политику США «методом нечестной конкуренции», заявив, что в Кремле видят в санкциях «попытку убрать конкурентов с международных рынков». При этом руководство РФ непрерывно работает над вопросами обеспечения устойчивости экономики РФ в условиях санкций.