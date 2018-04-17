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Конституционный суд РФ дал поблажки магистрантам: вместо армии они продолжат учиться 
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    Конституционный суд РФ дал поблажки магистрантам: вместо армии они продолжат учиться 

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    Конституционный суд РФ дал поблажки магистрантам: вместо армии они продолжат учиться 

    Москва, 17 апреля. Достоин ли молодой человек, который пошел в школу не в семь, а в восемь лет, и решивший продолжить обучение в высшем учебном заведении, воспользоваться второй отсрочкой от призыва в армию, если первая автоматически списалась еще при выпуске из общеобразовательного учреждения? Конституционный суд рассмотрел несколько обращений и пришел к окончательному решению. 

    Напомним, поводом к рассмотрению дела послужили жалобы студента архитектурно-строительного факультета 24-летнего Павла Спиридонова и запрос Бугульминского городского суда Республики Татарстан, также исследующего материалы дела другого студента — 25-летнего Романа Халикова, дважды воспользовавшихся правом отсрочки.

    Оба пошли в школу в 8 лет, после выпуска им автоматически засчиталась отсрочка от армии, так как молодые люди поступили в высшие учебные заведения.

    Поскольку из-за принятия РФ Болонской системы степень «специалист» была отменена, вместо непрерывной пятилетней (в некоторых вузах 5,5-6 лет, в зависимости от формы обучения, — прим. ФАН) учебы студенты могут пройти курс обучения в четыре года и получить степень бакалавриат. Заветный диплом о высшем образовании ставит выпускника перед выбором: продолжить учиться еще два года и получить востребованный за рубежом диплом магистра, начать работать либо отдать долг родине и пройти срочную годичную службу.

    Конституционный суд РФ дал поблажки магистрантам: вместо армии они продолжат учиться 

    Так как студентам автоматически предоставилось право об отсрочке еще в школе, в университете они не могут воспользоваться правом о непрерывном образовании. 

    «Таким образом, нарушаются конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод, а также реализации права на образование в течение всей жизни», — говорится в обращении заявителей.

    Заявители полагают, что оспариваемое законоположение не соответствует статье 19 «О равенстве всех перед законом и судом» (части 1 и 2) и статье 43 «Отказ в принятии обращения к рассмотрению» (части 1 и 3) Конституции РФ. 

    Судьям Конституционного суда понадобилось меньше месяца, чтобы прийти к окончательному решению. При его вынесении они учли, что, гарантируя право на образование и закрепляя конституционную обязанность гражданина РФ по защите отечества, федеральный законодатель предусмотрел в качестве одного из основных академических прав обучающихся отсрочку от призыва на военную службу. Таким образом, выпускникам средних школ, даже если им исполнилось 18 лет, предоставляется возможность сразу поступить в высшее учебное заведение. 

    Обучающимся в вузах обеспечивается право непрерывного получения высшего образования. Однако наряду с этим существует ограничение по количеству отсрочек: получая образования следующего уровня, воспользоваться ими можно лишь дважды. 

    «Суд выяснил, что молодые люди, которые относятся к одной и той же категории, оказались в неравных условиях с точки зрения возможности получения высшего образования по программе магистратуры лишь потому, что одни из них достигли 18 лет до окончания школы и уже воспользовались отсрочкой от армии, а другие — нет, — говорится в позиции суда. — Наличие возможности получить отсрочку от исполнения конституционной обязанности у одних лиц при том, что другие относящиеся к этой категории лица ее лишены, приводит к нарушению принципа равенства, является отступлением от требований справедливости и не согласуется с конституционно значимыми целями возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина». 

    Своим решением КС указал, что непредоставление отсрочки гражданам, получившим ее в связи с достижением 18 лет до окончания школы, не имеет «объективного оправдания» и ставит их в неравное положение. 

    «Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции РФ», — подытожили судьи.

    Таким образом, постановление КС обязывает федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, учитывая, что данное постановление КС не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу  в связи с обучением в магистратуре. 

    Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ в четверг на открытом заседании рассмотрел два обращения о проверке конституционности положений подпункта «О воинской обязанности и военной службе».

    Автор: Алексей Громов
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