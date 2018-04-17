Дроздов поздравил зрителей программы «В мире животных» с новым ведущим

Москва, 17 апреля. Ведущий телевизионной программы «В мире животных» Николай Дроздов поздравил зрителей с новым ведущим.

Николай Дроздов, который ведет программу на протяжении 40 лет, готов передать права ведущего передачи своему молодому напарнику на канале «Карусель». Об этом рассказал ведущий программы в интервью ТАСС. Напомним, что коллегой Николая Дроздова по программе является 15-летний Алексей Лапин.

По мнению Дроздова, детская студийная программа не его формат. Также ведущий отметил, что уже сейчас одну из пяти программ делает молодой Алексей Лапин.

«Я должен посмотреть эту передачу со стороны», — заявил Дроздов.

Отметим, что программа с апреля 2016 года выходит на детском телеканале «Карусель». Дрорздов уже два года ведет передачу с Алексеем Лапиным и отзывается о своем напарнике как о человеке надежном, исполнительном, вдумчивом, работящем.

«Так что поздравляю вас с новым ведущим», — сказал Дроздов.

Дроздов подчеркнул, что считает своим долгом перед основателем программы Александром Згуриди сохранить передачу.