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Экономика
Минтранс РФ отреагировал на отказ Maersk сотрудничать с попавшими под санкции компании
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    Минтранс РФ отреагировал на отказ Maersk сотрудничать с попавшими под санкции компании

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    Минтранс РФ отреагировал на отказ Maersk сотрудничать с попавшими под санкции компании

    Токио, 17 апреля. Замминистра транспорта Виктор Олерский заявил, что ведомство сделает выводы о возможных шагах в сфере морских грузоперевозок после оценки последствий санкций США для российских компаний этого сектора.

    «Во-первых, американских грузов не очень много, — отметил он. — Нужно посмотреть, насколько окажут влияние на наших перевозчиков и грузоотправителей эти санкции, и тогда уже будем смотреть, какие выводы нужно делать», передает ТАСС.

    Накануне агентство Bloomberg сообщало, что датская компания Maersk, являющаяся мировым лидером в области контейнерных перевозок, предупредила, что не будет принимать платежи за перевозку грузов, если они имеют отношение к компаниям, подпавшим под санкции.

    Отметим, что в Кремле и правительстве готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в процессе введения новых санкций против России. 

    Ранее президент США Дональд Трамп распорядился остановить введение новых антироссийский санкций. Напомним, о подготовке новых ограничительных мер из-за ситуации в Сирии против РФ ранее рассказала американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли.


     

    Автор: Тимур Румянцев
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