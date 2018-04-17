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МИД Франции оценил последствия удара коалиции США по Сирии
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    МИД Франции оценил последствия удара коалиции США по Сирии

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    МИД Франции оценил последствия удара коалиции США по Сирии

    Париж, 17 апреля. Сирийская Арабская Республика больше не сможет производить химическое оружие. Об этом во вторник заявил глава дипломатического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, который не учел тот факт, что у сирийского правительства уже больше трех лет нет никакого химического оружия.

    В интервью France Info французский министр сообщил, что в ходе субботнего удара коалиции США «были ликвидированы три объекта».

    По его мнению, в результате удара были якобы разрушены «место складирования химического арсенала, центр производства и исследовательский центр».

    Отвечая на вопрос радиостанции, сможет ли Сирия, которая в течение трех лет не производит химическое оружие, теперь его производить, Ле Дриан заявил: «Все заставляет нас думать, что нет».

    Напомним, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли массированный ракетный удар по территории Сирии. По данным Минобороны РФ, сирийские ПВО советского производства перехватили 71 ракету из 110. В результате инцидента пострадали три мирных жителя.

    Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии удар коалиции США по суверенному государству. Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что США провоцируют новую гуманитарную катастрофу и новую волну беженцев.

    Автор: Дана Балан
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