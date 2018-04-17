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МИД Франции решил войной добиться мира в Сирии
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    МИД Франции решил войной добиться мира в Сирии

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    МИД Франции заявил, что удары по Сирии помогут «установить мир» в регионе

    Париж, 17 апреля. МИД Франции решил войной добиться мира в Сирии. Французское внешнеполитическое ведомство заявило, что нанесенные возглавляемой США коалицией удары по Сирии якобы помогут найти международный консенсус и «установить мир» в регионе.

    «Может быть, эти удары откроют возможность найти завтра необходимый консенсус для установления мира, который отсутствует на протяжении семи лет и который необходим для того, чтобы восстановить целостность Сирии», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Сирии. По данным Минобороны РФ, по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер также отметил, что удары коалиции могут спровоцировать новую волну беженцев.

    МИД Франции заявил, что удары по Сирии помогут «установить мир» в регионе

    С критикой в адрес действий коалиции выступило и международное сообщество. Так, МИД Китая напомнил, что единственным способом разрешить сирийский конфликт является политическое урегулирование.

    Перейти к политическому урегулированию ситуации в САР неоднократно призывала российская сторона. РФ ведет работу для разрешения сирийского конфликта уже в течение трех лет: проводит гуманитарные акции и переговоры с боевиками. Благодаря Москве на территории САР в декабре прошлого года были разбиты основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация), а в настоящее время к мирной жизни возвращается Восточная Гута. При этом Франция участия в подобной работе не принимает.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Василий Котов
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