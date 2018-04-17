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Рогозин сравнил с «выстрелом в ногу» прекращение поставок ракетных двигателей в США
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    Рогозин сравнил с «выстрелом в ногу» прекращение поставок ракетных двигателей в США

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    Рогозин сравнил с «выстрелом в ногу» прекращение поставок ракетных двигателей в США

    Москва, 17 апреля. В случае, если решение о запрете на поставки ракетных двигателей в США будет принято в рамках ответных санкций, это решение будет исполняться — однако пока что такого решения нет, объявил в телеэфире вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    Ранее, напомним, спикер российской Госдумы Вячеслав Володин и главы думских фракций внесли на рассмотрение парламента законопроект об ответе на санкции США, в рамках которого предлагается приостановить сотрудничество России и США в области атомной энергетики, авиастроения и ракетных двигателей. Также предполагается запретить ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

    Замглавы правительства рекомендовал более прагматично относиться к вопросам ответных санкций.

    «Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привести к стрельбе себе в ногу — а где экономический прагматизм?», — объявил Рогозин.

    Рогозин сравнил с «выстрелом в ногу» прекращение поставок ракетных двигателей в США 

    Автор: Валентин Меликов
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