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«США панически боятся РФ»: Кедми назвал два способа решения проблемы Сирии
Россия
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    «США панически боятся РФ»: Кедми назвал два способа решения проблемы Сирии

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    «США панически боятся РФ»: Кедми рассказал, как Москва может разрешить проблему Сирии

    Москва, 17 апреля. США панически боятся РФ и избегают столкновения с российскими военными в Сирии, Москве следует пользоваться этим для разрешения ситуации в САР, считает израильский военный эксперт Яков Кедми. На фоне последних событий он назвал два способа решения проблемы Сирии. 

    Комментируя удары, нанесенные возглавляемой США коалицией по объектам на территории Сирии, Кедми в эфире «России 1» отметил, что Запад действовал осторожно, стараясь не затронуть интересы России в регионе. Он напомнил, что удары были нанесены по районам, где не базируются российские войска. Это, подчеркнул Кедми, свидетельствует об усилении «панического страха» Запада перед РФ.

    Как пишет «Экономика сегодня», по мнению эксперта, «паническим страхом» США и их союзников Москва должна пользоваться для урегулирования сирийского конфликта.

    «США панически боятся РФ»: Кедми рассказал, как Москва может разрешить проблему Сирии

    «Это то, на чем Россия может играть. Там, где будут стоять российские войска, где будет линия огня – там будет тишина. Туда они не приблизятся. Россия может решать проблему Сирии двумя путями: усилить армию Сирии и ее ПВО и обеспечить неучастие американцев в военных действиях опасениями столкновения с РФ», — объяснил Кедми.

    Как он рассказал, страх перед Россией особенно усилился после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию, в котором глава государства рассказал о российском новейшем мощном оружии, аналогов которому в мире не существует. Послание, считает Кедми, дало Западу понять, что «поставить Россию на колени» невозможно.

    «Желаемого военного превосходства не только невозможно достичь, а, как выяснилось, с точностью до наоборот: у России будет превосходство, с которым они не смогут справиться», — заключил эксперт.

    «США панически боятся РФ»: Кедми рассказал, как Москва может разрешить проблему Сирии

    Напомним, США и их союзники нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Сирии в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны РФ, по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер также отметил, что удары коалиции могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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