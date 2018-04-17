Пушков отреагировал на опровержение в американских СМИ «химатаки» в Сирии

Москва, 17 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что американские журналисты из One America News Network посетили город Дума в Восточной Гуте и не нашли там признаков химической атаки.

Напомним, именно инсценировка применения запрещенного вооружения в Думе была использована США, Британией и Францией для нанесения ракетных ударов по Сирии в ночь на 14 апреля. По территории САР было выпущено 103 крылатых «Томагавка», 71 из них сбили средства сирийской ПВО, на вооружении которых находились советские ракеты 70-х годов.

Сенатор также напомнил, что Всемирная организация здравоохранения «разглядела» химатаку даже из Женевы, не присылая в Думу своих специалистов и не имея никаких доказательств. Однако никаких подтверждений эти сообщения не нашли в «эксклюзивном репортаже» американского кабельного телеканала One America News Network (OANN). Так, сотрудник телеканала Пирсон Шарп опросил почти 40 жителей города и никто из опрошенных не подтверждает, даже те, кто в день «инцидента» был близко к эпицентру, ничего о ней не слышал. Врачи городской больницы также не подтверждают данные об отравлении жителей Гуты.

«В США Трампу сообщили, что в Думе была химатака. ВОЗ ее «разглядел» аж из Женевы. Но американские журналисты на месте ее следов не нашли. Жертв нет. Атаки не было. Чистая имитация и провокация «Белых касок», - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

В США Трампу сообщили, что в Думе была химатака. ВОЗ ее "разглядел" аж из Женевы. Но американские журналисты на месте ее следов не нашли. Жерта нет. Атаки не было. Чистая имитация и провокация "Белых касок". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 17, 2018

О том, что химатаку в Думе не подтверждали местные жители, а также посетившие город российские специалисты, напомнил 14 апреля президент РФ Владимир Путин, резко осудив действия Вашингтона, Лондона и Британии. Атаку он назвал «актом агрессии», подчеркнув, что удары наносились по государству, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.

Напомним, информацию о якобы химатаке в Думе распространили оппозиционные Дамаску СМИ со ссылкой на данные ряда НПО, в том числе организации «Белые каски», активисты которой не раз попадали в поле зрения с оружием в руках и военных форме, хотя не устают заявлять о своей непричастности к военным действиям. Оказывались они и в центре скандала из-за своих постановочных фото и видеосъемок, в ходе которых мирным жителям наносили грим и заставляли говорить на камеру нужные слова.

В Минобороны РФ сразу же заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником информации, а также напомнили, что о подготовке провокации в Гуте российские военные предупреждали еще 13 марта. В МИД РФ также назвали эти сообщения информационным вбросом, который используется для оправдания боевиков и нанесения по Сирии удара извне, что и произошло 14 апреля.

Накануне в Гааге состоялось экстренное заседание исполнительного совета ОЗХО по Сирии, в ходе которого постпред России Александр Шульгин обвинил Вашингтон в подготовке сценария провокации в Гуте, а ее исполнителями назвал НПО, получающие финансирование из США.