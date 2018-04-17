Австралия обвинила Россию в попытках массированных кибератак в 2017 году

Сидней, 17 апреля. Россия несет ответственность за попытки массированных кибератак на австралийские компании в 2017 году. Об этом заявил министр Австралии по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор.

Он отметил, что выводы о якобы причастности Москвы к инцидентам, связанным с австралийскими компаниями, были сделаны на основании «информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками».

По словам Тейлора, люди, причастные к атакам на информационные ресурсы австралийских фирм, якобы пользовались российской поддержкой. Как пишет The Herald Sun, он подчеркнул, что правительство в Сиднее пришло к выводу, что к попыткам кибератак в 2017 году были причастны представители России.

Ранее министр обороны Австралии Марис Пэйн заявила, что около 400 австралийских компьютеров якобы были атакованы со стороны России в августе 2017 года.