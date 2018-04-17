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«Дело Скрипаля» не повлияло на решение президента Аргентины приехать на ЧМ-2018
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    «Дело Скрипаля» не повлияло на решение президента Аргентины приехать на ЧМ-2018

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    «Дело Скрипаля» не повлияло на решение президента Аргентины приехать на ЧМ-2018

    Москва, 17 апреля. Посол Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио сообщил, что президент республики Маурисио Макри приедет на чемпионат мира по футболу в Россию, несмотря на «дело Скрипаля».

    «Наша позиция в этом деле следующая: мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили, — сказал посол, отвечая на вопрос, повлияет ли «дело Скрипаля» на решение аргентинского президента посетить Россию во время ЧМ. — Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу», передает РИА Новости.

    Инцидент в британском Солсбери спровоцировал дипломатический конфликт: Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей, не представив никаких доказательств и выслав российских дипломатов. Представители власти Великобритании также призвали своих союзников отказаться от участия в ЧМ-2018.

    Напомним, как сообщалось ранее, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал напряженность между Россией и другими государствами в преддверии мундиаля 2018 года. 

    Ранее председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин опроверг слухи о том, что британские болельщики боятся ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу.

    Автор: Тимур Румянцев
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