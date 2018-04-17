Сирия: РФ за сутки зафиксировала 5 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс

Москва, 17 апреля. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за прошедшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, турецкая — три. Об этом во вторник говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Россия за минувший день зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Хомс.

«Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Хомс», — следует из сообщения ведомства.

Кроме того, в военном ведомстве РФ сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 84 мирных жителя.

Ранее сообщалось, что более 59,5 тыс. человек вернулись в Восточную Гуту с начала гуманитарной операции.