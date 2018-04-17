Путин поздравил «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем

Москва, 17 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников еженедельника «Аргументы и Факты» с 40-летием. Российский лидер подчеркнул, что издание является одним из лидеров отечественного медиарынка.

Президент России отправил изданию «АиФ» поздравительную телеграмму.

«Поздравляю вас с 40-летием еженедельника «Аргументы и Факты». Прошедшие годы стали для издания временем активного творческого поиска и развития. И сегодня «АиФ» по праву считается одним из лидеров отечественного медиарынка», — говорится в сообщении.

Владимир Путин назвал «Аргументы и Факты» «авторитетным источником» новостей и актуальной информации в разных сферах: политики, экономики, культуры, науки, образования и спорта. Президент высказал мнение, что секрет популярности еженедельника кроется в профессионализме сотрудников, умении сочетать традиционную журналистику с новаторскими идеями и подходами.

«Конечно, важно, что вы нашли особый, доверительный и всегда узнаваемый стиль общения со своей многочисленной аудиторией, чутко реагируете на запросы читателей, поддерживаете с ними постоянный диалог», — добавил Путин.

В заключении президент пожелал коллективу «Аргументов и Фактов» успехов в реализации новых, интересных проектов и всего самого доброго.