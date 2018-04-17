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S7 Space планирует открыть орбитальный космодром на базе МКС
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    S7 Space планирует открыть орбитальный космодром на базе МКС

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    S7 Space планирует открыть орбитальный космодром на базе МКС

    Москва, 17 апреля. Генеральный директор компании S7 Space Сергей Сопов заявил, что руководство плавучего космодрома «Морской старт» планируют создать на базе элементов международной космической станции орбитальный космодром.

    Компания намерена реализовать этот проект в период 2022-2024 годов. По словам генерального директора S7 Space, в прошлом году компания Boeing выступила с предложением к NASA о приватизации американского сегмента станции для его коммерческой эксплуатации.

    «В наших планах сделать орбитальный космодром ключевым элементом перспективной космической транспортной системы «ближний космос — дальний космос», — заявил в интервью РИА Новости Сопов.

    По его мнению, МКС станет «перевалочной базой» между Землей и дальним космосом. Таким образом, можно «существенно» сократить общие расходы на организацию полетов. На орбитальном космодроме можно будет заправиться, отремонтировать технику, отдохнуть. В целом, не нужно будет создавать «дорогие сверхтяжелые ракеты» и возить топливо и необходимое оборудование с планеты.  

    Также Сопов отметил, что основным элементом такого космодрома должны стать многоразовые межорбитальные буксиры с ядерной энергетической установкой мегаваттного класса, которые разрабатываются в России.

    «Этих технологий еще нет ни у кого в мире. И нам, я имею в виду Россию, нужно скорее занять нишу перевозок в дальнем космосе», — подчеркнул Сергей Сопов.

    Автор: Дарья Смолина
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