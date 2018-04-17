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Лидеров КНДР и Южной Кореи может связать «горячая линия»
Общество
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    Лидеров КНДР и Южной Кореи может связать «горячая линия»

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    Лидеров КНДР и Южной Кореи может связать «горячая линия»

    Сеул, 17 апреля. «Горячая линия» между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином может быть открыта на этой неделе.

    Об этом передает Yonhap News Agency со ссылкой на президентскую администрацию. Отмечается, что возможность открытия «горячей линии» между странами стало главной темой на переговорах двух стран, которые были посвящены предстоящему саммиту 27 апреля.

    Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи направил в КНДР двух специальных посланников, задачей которых является сближение Сеула и Пхеньяна.

    Лидеров КНДР и Южной Кореи может связать «горячая линия»

    Автор: Анна Иванова
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