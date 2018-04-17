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Отвечать нужно асимметрично: Соловьев отреагировал на идею о запрете импорта лекарств из США
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    Отвечать нужно асимметрично: Соловьев отреагировал на идею о запрете импорта лекарств из США

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    Отвечать нужно асимметрично: Соловьев отреагировал на идею о запрете импорта лекарств из США

    Москва, 17 апреля. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев считает, что на экономические санкции США в отношении России лучше всего ответить асимметричными контрмерами в политической сфере. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Он уверен, что на американские ограничения необходимо отвечать асимметрично.

    «Отвечать на санкции надо асимметрично. И отнюдь не только и не столько экономически, как политически. И уж точно если речь заходит о лекарствах, то запрещать крайне опасно», — посоветовал он.

    На экономические санкции Вашингтона, по мнению Соловьева, нужно отвечать политическими контрмерами. Однако журналист призвал к осторожности, когда дело касается запрета на ввоз в РФ той или иной категории американских товаров.

    Например, запрет на ввоз в Россию американских лекарственных препаратов, обсуждаемый сейчас в Государственной думе, может иметь негативные последствия, считает Соловьев.

    Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Госдумы запретить импорт лекарственных препаратов из США.

    Автор: Дана Балан
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