Отвечать нужно асимметрично: Соловьев отреагировал на идею о запрете импорта лекарств из США

Москва, 17 апреля. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев считает, что на экономические санкции США в отношении России лучше всего ответить асимметричными контрмерами в политической сфере. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Он уверен, что на американские ограничения необходимо отвечать асимметрично.

Отвечать на санкции надо ассимметрично. И отнюдь не только и не столько экономически, как политически. И уж точно если речь заходит о лекарствах , то запрещать крайне опасно. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 16, 2018

«Отвечать на санкции надо асимметрично. И отнюдь не только и не столько экономически, как политически. И уж точно если речь заходит о лекарствах, то запрещать крайне опасно», — посоветовал он.

На экономические санкции Вашингтона, по мнению Соловьева, нужно отвечать политическими контрмерами. Однако журналист призвал к осторожности, когда дело касается запрета на ввоз в РФ той или иной категории американских товаров.

Например, запрет на ввоз в Россию американских лекарственных препаратов, обсуждаемый сейчас в Государственной думе, может иметь негативные последствия, считает Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею Госдумы запретить импорт лекарственных препаратов из США.