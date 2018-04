В Совфеде раскритиковали присуждение «Пулитцера» за статьи о «вмешательстве» в выборы в США

Издания The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию — 2018 в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США, которые прошли в 2016 году. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте премии.

Руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Дана Канеди заявила, что публикации газет «не были предвзятыми».

Сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков назвал присуждение «Пулитцера» за публикации, не соответствующие действительности, возмутительным.

«Все суждения коллективного Запада, если речь заходит о России, основываются на тотальной лжи. Причем публикации подобного рода всегда являются следствием заявлений руководства англо-саксонского мира. Трансляцией этих идей занимаются не только средства массовой информации, но и общественные деятели, представители культуры», — раскритиковал присуждение «Пулитцера» американским СМИ за подобные статьи парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Причем все обвинения РФ, продолжает собеседник агентства, не имеют под собой никакой доказательной базы.

«Достаточно одному из представителей американских элит сделать безосновательное заявление о том, что Россия «вмешалась» в избирательный процесс в США, как его незамедлительно подхватывают СМИ. Показательно, что никакие контраргументы американская пресса не воспринимает. Я считаю, что присуждение премии — показатель деградации западного мира», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, ранее СМИ и политики США неоднократно сообщали о том, что Россия «вмешалась» в выборы президента Америки. Ни одно из подобных заявлений не нашло подтверждения.