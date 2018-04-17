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«Умный браслет» для защиты от изнасилования создали в США
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    «Умный браслет» для защиты от изнасилования создали в США

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    «Умный браслет» для защиты от изнасилования создали в США

    Нью-Йорк, 17 апреля. Инженеры из Университета Алабамы создали специальный «умный браслет безопасности», который может автоматически вызвать подмогу, в случае если его владелица подвергнется нападению с целью ограбления или изнасилования.

    «Умный браслет», как и другие устройства подобного типа, регистрирует целый ряд данных о состоянии здоровья человека — например, его температуре и давлении — а также регистрирует положение его тела, сообщает «Инфореактор».

    В случае, если параметры, воспринимаемые устройствами браслета, переходят заранее заданные границы — например, рука с браслетом совершает излишне резкие движения — браслет автоматически поднимает тревогу, сообщает «Ридус». Для этого он подключается через Bluetooth к мобильному телефону своей владелицы и отправляет сигнал с координатами в экстренную службу.

    «Вызывая 911, вы используете приложение или устройство аварийного оповещения, каждый из этих инструментов требует нажатия кнопки, чтобы вызвать помощь. Зачастую это просто невозможно», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» слова изобретателя браслета Рагиба Хасана.

    «Умный браслет» для защиты от изнасилования создали в США

    Кроме того, как отмечает «ФедералПресс», браслет способен издавать очень громкий звук, привлекая внимание окружающих и отпугивая преступника. 

    Остается, правда, не вполне понятным, что произойдет, если носящая браслет женщина решит заняться сексом, забыв о своем чутком защитнике. Впрочем, как пишут «Известия», система «умного браслета-защитника» обладает способность к обучению в соответствии с машинными алгоритмами — он подстраивается под обычные движения и параметры тела человека, который его носит.

    Ранее «Газета.ru» писала об «умном браслете», который отучает владельца от вредных привычек, слегка подстегивая его током.

    Автор: Валентин Меликов
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