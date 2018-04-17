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В России могут запретить перевалку опасных грузов в портах на время ЧМ-2018
Общество
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    В России могут запретить перевалку опасных грузов в портах на время ЧМ-2018

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    В России могут запретить перевалку опасных грузов в портах на время ЧМ-2018

    Москва, 17 апреля. Российские власти рассматривают возможность остановки перевалок всех опасных грузов в портах регионов, где пройдут матчи на время чемпионата мира по футболу 2018 года из соображений безопасности.

    По данным издания «Коммерсант», клиенты стали получать уведомления от стивидоров. В них сказано, что  с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов»  из-за усиления мер безопасности, связанных с ЧМ-2018. Кроме того, петербургский контейнерный терминал Санкт-Петербург предложил обращаться в региональный межведомственный оперативный штаб (МОШ), если приостановка грузоперевозок для компании невозможна.

    По данным источника издания, существует вероятность, что полностью будет запрещен ввоз всяких радиоактивных, ядовитых, взрывчатых и инфекционных веществ и грузов. При этом ввоз грузов остальных классов в каждом случае будет рассматриваться МОШ, передает агентство «ФедералПресс».

    Напомним, как сообщалось ранее, дополнительные посты Росгидромета будут контролировать ход паводка, чтобы защитить от потопов принимающие чемпионат мира по футболу города. 

    Автор: Тимур Румянцев
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