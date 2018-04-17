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Трудно закон, как в «европах», принять?: украинцы винят правительство в ДТП с 8 погибшими в Кривом Роге
Общество
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    Трудно закон, как в «европах», принять?: украинцы винят правительство в ДТП с 8 погибшими в Кривом Роге

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    Трудно закон, как в «европах», принять?: украинцы винят правительство в ДТП с 8 погибшими в Кривом Роге

    Кривой Рог, 17 апреля. Восемь человек погибли и 17 пострадали в автокатастрофе в городе Кривой Рог на юге Украины. Участниками ДТП стали иномарка Mazda-6, маршрутка Mercedes Sprinter и автобус «Икарус». О дорожной аварии сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла около 05.55 (время совпадает с московским) По предварительным данным, водитель легковушки вылетел на перекресток, врезавшись в маршрутки, после столкновения она отлетела в автобус.

    Трудно закон, как в «европах», принять?: украинцы винят правительство в ДТП с 8 погибшими в Кривом Роге

    Сообщение об автокатастрофе в своемTwitter прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий. При этом он не преминул упомянуть и Европу, к стандартам жизни которой так стремятся киевские власти, обещая жителям страны светлое европейское будущее. В частности, Шарий указал на то, что в центре городов в странах Европы запрещено ездить со скоростью более 50 км/ч, а при передвижении с такой скоростью таких последствий у ДТП просто не бывает. Неужели местным властям сложно принять соответствующий закон, с возмущением заключил он.

    «ДТП в центре Кривого Рога. 8 трупов, около 20 раненых. Машина влетела в маршрутку, ту отбросило на встречку… Знаете, что не так? Не так — «в центре Кривого Рога». В центре городов Европы не поедешь быстрее 50. А на 50км/ч таких последствий не бывает. Трудно закон принять???», — говорится в сообщении в микроблоге.

    Подписчики Шария отметили и ужасное состояние дорог на Украине. «Дорог нет. Одни ямы, чему удивляться?» — пишет kiber-answer.

    Многие с сарказмом заметили, что украинским властям не до людей, и не до дорог, и принимать законы, как «в европах» некогда, ведь день и ночь они думают о том, что их вот-вот одолеет «государство-агрессор» (именно так в законе от так называемой «реинтеграции Донбасса» названа Россия, — прим. ФАН). «Им не до того! Их русские вот-вот одолеют! Зачем думать о каких-то правилах дорожного движения, законах… Не попасть бы на кол!!! Спасти бы то, что у народа наворовали», — прокомментировал Себастьян Перейра.

     

    Автор: Алексей Громов
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