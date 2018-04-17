Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

Система противоздушной обороны Сирийской Арабской Республики (САР) сбила ракеты в районе Хомса, сообщают сирийские СМИ. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — сообщают СМИ.

Отмечается, что сирийские ПВО смогли сбить около девяти ракет в районе Хомса, которые были нацелены на авиабазу Шайрат. Жертв и разрушений в результате удара нет.

По данным СМИ, ракеты были запущены израильскими ВВС.

Сохранение лица

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что уже все в мире говорят о том, что обстрелы Сирии это не что иное, как попытка западных политиков сохранить лицо. Трамп не может ничего не делать, чтобы не выглядеть слабаком, после всех своих громких заявлений. Великобритания принимает формальное участие во всей операции, чтобы не остаться в большом долгу за «дело Скрипалей».

«Все-таки США поддержали Великобританию, приходится чем-то платить. Да и само дело Скрипалей буквально развалилось на глазах. Тереза Мэй пыталась использовать его для отвлечения внимания от внутриполитической повестки дня, но эффекта не получилось. Оказывается, что Скрипали выздоровели, хоть их и травили чистым ядом. Для чего был нанесен еще один удар? Дело в том, что первый был слишком уж сомнительным. Люди из американского политикума, даже совершенно далекие от военных дел, поняли, что первый удар не принес почти никакого результата. Трампу же надо показать решимость. И он как бы говорит: «Я дожму Асада». Тоже странный расчет, ибо никто не поверит в то, что очередной удар как-то повлияет на ситуацию», — пояснил Андрей Иванов.

С другой стороны, отметил эксперт, все американские президенты так делали. Они внезапно наносили удары по территории Ирака, Афганистана и потом заявляли о каких-то больших победах. Так получается, что сейчас Трамп пытается сомнительным образом закрепить сомнительный успех первого удара.

«При этом он сам прекрасно понимает, что делает это исключительно из-за внутренней американской политики. При этом нынешняя ситуация всех устраивает. Трамп достигает политических целей. При этом американские военные заранее предупреждают об ударах российскую сторону, а Россия предупреждает сирийские правительственные войска. В итоге никто особо не страдает, удары наносятся преимущественно по пустым мишеням, войска и все объекты заранее вывозятся в другое место. Даже Асад понимает, что нынешняя ситуация — это издержки войны. На мой взгляд, США нанесут в ближайшее время еще несколько таких ударов. Пока они не станут информационным фоном. То есть пока они не потеряют для Трампа своей политической эффективности», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Израиль в этой ситуации преследует свои узконациональные интересы. И самое интересное, что на него никто не обращает внимания.