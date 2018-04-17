Россияне впервые выбрали имя для дальневосточного леопарда в соцсетях

Москва, 17 апреля. Россияне впервые смогли выбрать имя для дальневосточного леопарда, живущего в приморском национальном парке «Земля леопарда». Зверю дали имя Тайга.

Акция по выбору имени для одной из самок, живущих в нацпарке, была приурочена к шестилетию «Земли леопарда». В начале апреля пользователи соцсетей сначала могли предложить свой вариант клички, а потом проголосовать за одно из пяти имен, ставших наиболее популярными.

В финальном голосовании россияне могли отдать свой голос за имена Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда. Как сообщили в нацпарке, в голосовании приняли участие около 700 человек, за Тайгу проголосовали около 250 россиян. На втором месте оказалась кличка Весна, передает «Подмосковье 360». Тайга стала первым обитателем «Земли леопарда», имя для которого выбрали пользователи социальных сетей.

Ранее, как сообщало URA.RU, китайские ученые приняли за беременную самку упитанного леопарда.