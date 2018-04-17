Отважные ребята: эксперт рассказал, как моряки РФ защитили Сирию от удара британской подлодки

Британская подводная лодка HMS Astute не смогла выполнить задачу и нанести ракетный удар по территории Сирии из-за преследовавших ее российских подводников. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в британском военном ведомстве.

Как стало известно, головная подводная лодка британского флота HMS Astute должна была нанести ракетный удар по территории САР из восточной части Средиземного моря. Тем не менее командир субмарины не смог выполнить поставленную задачу из-за того, что ей мешали как минимум две подлодки ВМФ России (предположительно суда проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка»). Кроме того, на поверхности в это время находились также российский фрегат, над которым кружил противолодочный самолет Ил-38.

Британцы несколько дней пытались избежать обнаружения, однако игра в кошки-мышки завершилась в пользу россиян. HMS Astute оказалась заперта в определенной зоне и не смогла выйти в заданный для стрельбы крылатыми ракетами квадрат. Причиной стала акустическая незаметность российских подводных лодок, которые на Западе называют «Черными дырами».

«Это давняя история — наши моряки гоняются за подлодками наших вероятных противников или «заклятых друзей», а они следят за нашими субмаринами. Это все тянется еще с советских времен, такое практиковалось как на Северном флоте, так и на Черноморском флоте РФ. Вполне вероятно, в акватории Средиземного моря сегодня действует две наши дизельные подводные лодки из новой серии. Это малошумные, быстрые и опасные (вооружены крылатыми ракетами «Калибр») подлодки, их не зря в НАТО назвали «Черная дыра», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, после обнаружения британцев, началась «тихая и практически незаметная погоня», при которой российские субмарины все время старались держаться чуть выше англичан, чтобы последние не смогли произвести пуск ракет.

«Да, наши ребята вполне могли такую задачу выполнять. И с точки зрения боевой эффективности, и с точки зрения отработки учебной задачи. Наши просто практиковались, поэтому я думаю, что британского блефа здесь нет. Мастерство наших подводников состоит в том, чтобы самим серьезно не подставляться, но в то же время помешать морякам НАТО наносить удары. Кроме того, англичане сами перестраховались, потому что знают: российские моряки опытные, отважные и в какой-то степени отчаянные ребята. Это доказано уже давно», — отметил эксперт.

Василий Дандыкин напомнил, что ранее подобную тактику демонстрировал экипаж атомного подводного ракетного крейсера проекта 949А «Курск».

«У погибшего «Курска» была очень и очень опытная команда. Был такой случай, когда они фактически вышли на дальность удара и провели успешную условную атаку американского авианосца, на их же учениях. Огромный подводный корабль никто не заметил, за что впоследствии президент награждал капитана и других офицеров», — заключил капитан 1 ранга запаса.

HMS Astute — головная атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании. Спущена на воду в 2007 году, вооружена 38 крылатыми ракетами «Томагавк» или противокорабельными ракетами «Sub-Harpoon», а также шестью торпедами. Всего построено четыре таких лодки, спуск на воду пятой запланирован на 2018 год.

Напомним, 14 апреля вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетный удар по сирийским военным и научным объектам, где, как считают в Вашингтоне производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в сирийском городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте Восточной Гуты Дамаска.