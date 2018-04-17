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Пятое уголовное дело возбудили против бывшего замглавы ФСИН Коршунова
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    Пятое уголовное дело возбудили против бывшего замглавы ФСИН Коршунова

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    Пятое уголовное дело возбудили против бывшего замглавы ФСИН Коршунова

    Москва, 17 апреля. В отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний РФ Олега Коршунова возбуждено новое, уже пятое по счету, уголовное дело. Как сообщил источник в правоохранительных органах, бывшего замглавы ФСИН обвиняют в хищении огромной суммы  — более 190 миллионов рублей  — в ходе строительства нового следственного изолятора в Крыму.

    Уголовное дело было возбуждено по статье за «злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность» с тяжкими последствиями.

    «Его действиями причинен ущерб государству на общую сумму не менее 193 млн рублей при осуществлении строительства следственного изолятора на 366 мест в Симферополе», — рассказал знакомый с ситуацией источник ТАСС.

    Ранее «Газета.ru» писала о возбуждении уголовных дел в связи с махинациями при поставках раций для сотрудников ФСИН в 2014–2015 годах. Сумма ущерба составила порядка 140 миллионов рублей.

    Пятое уголовное дело возбудили против бывшего замглавы ФСИН Коршунова

    Автор: Валентин Меликов
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