Меню
Весь мир
Президент Латвии отреагировал на ракетные учения России на Балтике
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Президент Латвии отреагировал на ракетные учения России на Балтике

    116

    Президент Латвии отреагировал на ракетные учения России на Балтике

    Рига, 17 апреля. Латвийский президент Раймонд Вейонис считает, что ракетные стрельбы в Балтийском, заявленные Россией, являются в некоторой степени провокацией против Латвии и НАТО с целью выяснить их реакцию, а также демонстрацией силы, сообщает издание Delfi.

    По его мнению, учения негативно влияют на интенсивное судоходство и не способствуют безопасности в Балтийском регионе. Вейонис подчеркнул, что в Балтийском море как внутреннем море такие учения вообще не следует проводить, потому как существует вероятность ошибок.

    Он добавил, что вооруженные силы страны контролируют ситуацию, и в целом реакция Латвии адекватна.

    Напомним, несколько дней назад генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    31
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    799
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    3024
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    3085