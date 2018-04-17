Президент Латвии отреагировал на ракетные учения России на Балтике

Рига, 17 апреля. Латвийский президент Раймонд Вейонис считает, что ракетные стрельбы в Балтийском, заявленные Россией, являются в некоторой степени провокацией против Латвии и НАТО с целью выяснить их реакцию, а также демонстрацией силы, сообщает издание Delfi.

По его мнению, учения негативно влияют на интенсивное судоходство и не способствуют безопасности в Балтийском регионе. Вейонис подчеркнул, что в Балтийском море как внутреннем море такие учения вообще не следует проводить, потому как существует вероятность ошибок.

Он добавил, что вооруженные силы страны контролируют ситуацию, и в целом реакция Латвии адекватна.

Напомним, несколько дней назад генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО внимательно следит за военно-морскими учениями России на Балтике.